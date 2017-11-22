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22 Kasım 2017 13:37

İl Özel İdare’den eğitime 30 milyon 312 bin liralık yatırım

Milli Eğitim Müdürlüğü eski yerine İl Özel İdaresi 200 yataklı Turizm Meslek uygulamalı oteli ve çok amaçlı sosyal tesis kazandıracak.

İl Özel İdare’den eğitime 30 milyon 312 bin liralık yatırım

22 Kasım 2017 13:37


Terme Caddesi’nde bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüğü eski binası alanına yapılacak olan 200 Yataklı Turizm Meslek Lisesi uygulama oteli’nin proje bedeli 30 milyon 312 bin liralık ödenek onaylandı.


16 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olacak uygulama oteli hakkında bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bektaş Aydoğan, yapılacak otelin uygulama oteli olacağını belirtti.


Aydoğan, “Tarihi ve kültürel değerleriyle gelecekte turizmden hak ettiğini en iyi şekilde alacak olan bir kente sahibiz.


Bu nedenle turizm ve otelcilik meslek lisesi mezunlarına ciddi anlamda ihtiyaç duyulacaktır" dedi.


İl Genel Meclis Başkanı Barbaros Dulkadiroğlu ise, öğretmene verdiği değerden bahsederek bu projenin, öğretmenlere ve eğitim camiasına faydalı olmasını diledi.


Dulkadiroğlu, ”200 Yataklı Turizm Meslek Lisesi uygulamalı oteli’nin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.


Yapılacak binada 200 kişilik yatak, yemekhane, düğün salonu, fitness salonu, sauna, bay ve bayan termal havuz, yarı olimpik yüzme havuzu, otopark, oyun salonu yer alacak.




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