İl Özel İdareden yapılan yazılı açıklamada, "Çiçekdağı-Küçükteflek arası yol genişletmesi standartları yükseltilerek (yarma, dolgu, büz geçişi) alt temel pilentmiks serimi gerçekleştirilmiş ve üzerine bütümlü sıcak karışım (BSK) binder tabakası yapılarak tamamlanmıştır.

Yapımı tamamlanan yolun 2 kilometrelik kısmı KÖYDES, 3 kilometrelik kısmı ise İl Özel İdare tarafından finanse edilmiştir. Bu iş kapsamında 14 bin 500 ton (pmt) pilentmiks temel malzeme, 100 metre büz sanat yapı malzemesi, 7 bin 300 ton sıcak asfalt, kazı ve dolgu işleri yolun güzergahı en iyi seviyeye gelecek şekilde tamamlanmıştır"denildi.