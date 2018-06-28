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28 Haziran 2018 10:30

İl Özel İdaresi, Çiçekdağı-Küçükteflek arası asfaltlama işinin tamamlandığını duyurdu

Kırşehir’de 2018 yılı yatırım programına alınan Çiçekdağı-Küçükteflek arası ulaşımı sağlayan 5 kilometrelik yol tamamlandı.

İl Özel İdaresi, Çiçekdağı-Küçükteflek arası asfaltlama işinin tamamlandığını duyurdu

28 Haziran 2018 10:30


İl Özel İdareden yapılan yazılı açıklamada, "Çiçekdağı-Küçükteflek arası yol genişletmesi standartları yükseltilerek (yarma, dolgu, büz geçişi) alt temel pilentmiks serimi gerçekleştirilmiş ve üzerine bütümlü sıcak karışım (BSK) binder tabakası yapılarak tamamlanmıştır.


Yapımı tamamlanan yolun 2 kilometrelik kısmı KÖYDES, 3 kilometrelik kısmı ise İl Özel İdare tarafından finanse edilmiştir. Bu iş kapsamında 14 bin 500 ton (pmt) pilentmiks temel malzeme, 100 metre büz sanat yapı malzemesi, 7 bin 300 ton sıcak asfalt, kazı ve dolgu işleri yolun güzergahı en iyi seviyeye gelecek şekilde tamamlanmıştır"denildi.




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