İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Orhan Ekemen, Kırşehir Belediyespor Kulübü yöneticileri ve ilgili kurum amirleri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Akın, sporda şiddetin önüne geçmek ve centilmenlik ruhunu aşılamak amacıyla alınacak her türlü tedbirin bu toplantıda görüşüleceğini söyledi.

Kırşehir’de oynanacak maçların Ahi kentine yakışır bir şekilde oynanması için gereken önlemleri alacaklarını belirten Vali İbrahim Akın, “Bilindiği gibi Kırşehir Belediyespor geçtiğimiz sezonu grubunda şampiyon olarak tamamlamış ve 3. Lige yükselmişti. Kırşehir Belediyespor’un, Bölgesel Amatör Liginde ilimizi temsil edecek takımın maçlarında ve diğer branşlardaki müsabakalarda statların içinde ve dışındaki güvenlik tedbirlerini ve taraftar güvenliği ile ilgili tedbiri görüşüp karara bağlayacağız.

Rakip takım taraftarlarının geliş-gidiş güzergâhlarında ve stada giriş kapılarında gereken tedbirler alınacak. Taraftarlarımız da büyük bir olgunluk içerisinde maçlarımızı takip etmeli, takımlarına destek vermelidirler. İlimiz gençliğine sporu sevdirmeli, onları sporcu bireyler olarak yetiştirmeliyiz” dedi. Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesi ve alınan güvenlik tedbirleri kararlarının değerlendirilmesi ile sona erdi.