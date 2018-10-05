İlçe Belediye Başkanı Erhan Talu'dan ceviz festivaline davet

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Kaman ilçe Belediye Başkanı Erhan Talu, 27.'si gerçekleştirilecek 'ceviz kültür ve sanat festivali için davette bulundu.

Belediye Başkanı Talu, ilçe merkezinde kutlanacak kutlamalarda yerel etkinliklerle birlikte 2 günde 6 sanatçının konser vereceğini söyledi.

Belediye Başkanı Talu, "6-7 Ekim tarihlerinde kutlanacak festival kapsamında yerel etkinliklerle birlikte cevizin tanıtımı yapılacak. Her geçen yıl festivali daha görkemli hale getirmek için çaba gösteriyoruz.

Ceviz festivali Kaman ilçesinin yerel dışında tanıtımı dışında Türkiye genelinde de cevizinin kalitesi ile ün yaptı. Amacımız festivalde yer alan etkinliklerde cevizin önemine dikkat çekerek üreticinin bir nebze de olsa hasadının keyfini çıkartmasıdır" dedi.

Festival, Kaman ilçesinde yapımı tamamlanan Belediye Binasının önünde yapılacak törenlerle açılacak.