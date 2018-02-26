Diğer
Kategoriler
26 Şubat 2018 12:52

İlçe Kaymakamı Girgin, anaokulu öğrencileri ile ağaç dikimi kampanyasına katıldı

Kırşehir’in Kaman İlçesi Kaymakamı Murat Girgin, Zübeyde Hanım Anaokulu bahçesine 150 çam fidesi dikti.

İlçe Kaymakamı Girgin, anaokulu öğrencileri ile ağaç dikimi kampanyasına katıldı

26 Şubat 2018 12:52


Kaman İlçe Kaymakamı Murat Girgin, anaokulu sınıfı öğrencilerinin de eşlik ettiği organizasyonda 150 adet çam ağacı fidesi dikti. Anaokulu öğrencilerinin bazılarının ağaç diplerini toprakla doldurduğu gözlemlenirken kimi öğrencilerde küreklerle çukur kazmaya çalıştı.


Okulun henüz yeni açıldığını ifade eden Kaymakam Girgin, “İdarecilerimiz ve velilerimiz çok güzel bir projeye imza attılar. Bu sayede hem çocuklarımız ağaç dikmenin, çevre bilincinin farkına varacaklar hem de yeni hizmete giren okulumuzun bahçesinin düzenlemesini yeşillendirerek yapacaklar"dedi.


Kaman Zübeyde Hanım Anaokulunda düzenlenen programa Kaman Kaymakamı Murat Girgin, İlçe Emniyet Müdürü Adnan Erişek, İlçe Milli Eğitim Müdür Muzaffer Demirci, İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Mülayim, kurum müdürleri ile çok sayıda öğrenci velisi katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRŞEHİR HABERLERİ
KIRŞEHİR HAVA DURUMU
13
°
C
Hafif Yağmurlu
  • Salı
    Hafif Yağmurlu
    13°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    5°C
  • Perşembe
    Hafif Kar Yağışlı
    5°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç