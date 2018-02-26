Kaman İlçe Kaymakamı Murat Girgin, anaokulu sınıfı öğrencilerinin de eşlik ettiği organizasyonda 150 adet çam ağacı fidesi dikti. Anaokulu öğrencilerinin bazılarının ağaç diplerini toprakla doldurduğu gözlemlenirken kimi öğrencilerde küreklerle çukur kazmaya çalıştı.

Okulun henüz yeni açıldığını ifade eden Kaymakam Girgin, “İdarecilerimiz ve velilerimiz çok güzel bir projeye imza attılar. Bu sayede hem çocuklarımız ağaç dikmenin, çevre bilincinin farkına varacaklar hem de yeni hizmete giren okulumuzun bahçesinin düzenlemesini yeşillendirerek yapacaklar"dedi.

Kaman Zübeyde Hanım Anaokulunda düzenlenen programa Kaman Kaymakamı Murat Girgin, İlçe Emniyet Müdürü Adnan Erişek, İlçe Milli Eğitim Müdür Muzaffer Demirci, İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Mülayim, kurum müdürleri ile çok sayıda öğrenci velisi katıldı.