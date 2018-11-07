İş adamları, il ekonomisi için Kırşehir protokolü ile bir araya geldi

Kırşehir'de iş adamları il ekonomisini görüşmek üzere Kırşehir protokolü ile bir araya geldi.

Kırşehir Valiliği toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya; Vali İbrahim Akın Belediye Başkan Yardımcısı Emre Şahinci, Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, ilgili kurum amirleri ve özel sektör yatırımcıları ile iş adamları katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Akın, il ekonomi toplantısı'nın Kırşehir'in ekonomik durumu ve potansiyeli ile devam eden kamu ile özel sektör yatırımlarının, üretim ve istihdam konularının değerlendirilmesi amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Kırşehir'de ki yatırımların, üretim ve istihdam konularının görüşüldüğünü belirten Vali İbrahim Akın, “Şehrimizin ekonomik aktörleri, esnaflarımız, iş adamlarımız ve onların oluşturduğu meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile birlikte yapılmaktadır. İlimizde istihdam sağlayan, yaptığı ihracatla ülke ve ilin ekonomisine katkıda bulunan yatırımcı kuruluşlarımızın yürüttükleri faaliyetleri önemsiyoruz” dedi.

Toplantı ilgili kamu kurum yetkililerinin görüşlerinin alınması ile sona erdi.