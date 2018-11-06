İtfaiye'den baca temizliği uyarısı

Yazılı yapılan açıklamada, kış mevsiminde meydana gelen soba zehirlenmesi ve yangınlara karşı yaptırılacak temizlikle önlem alınması istenildi. Belediye İtfaiye birimi tarafından yapılan açıklamada, “Bacaların yılda en az 2 defa temizletilmesi halinde, sobalı evlerde baca tepmelerine bağlı meydana gelen karbonmonoksit zehirlenmelerine bağlı ölümlerin de önüne geçilebilir. Kurumların bacalardaki tıkanıklığı baca yangınlarına neden olurken, baca yangınları da bina yangınlarına sebep olmaktadır” denildi.

Kış mevsimi ile birlikte zehirlenme vakalarının yüzde 20'sini temizlenmeyen bacalardan kaynaklandığı biliniyor.