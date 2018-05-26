Diğer
Kategoriler
26 Mayıs 2018 11:05

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener:

İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, "Cumhurbaşkanı seçildiğimde şeker fabrikaları satışını iptal edeceğim" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener:

26 Mayıs 2018 11:05


Karayolu ile Kırşehir’e gelen Akşener, Cacabey Meydanı’nda vatandaşlara seslendi. Eline aldığı yazmaları halka göstererek yazmaların bereketin kardeşliğin sembolü olduğunu söyleyen Akşener, "Milletim aday göstermezse aday olmam. 4 saatte yüz bin imza ile aday olmamı sağladınız. İnşallah ilk kadın Cumhurbaşkanı da olacağım” dedi.



Cumhurbaşkanı seçilirse şeker fabrikalarının satışlarının iptal edeceğini ve pancarda kotayı kaldıracağını kaydeden Akşener, şunları söyledi:


"Ekonominin esası üretimdir. Çiftçinin merkezinde üretim vardır. Çiftçiyi üretir hale getirmezsen buğdaya kadar ithal edersin. Çiftçinin üretim mantığını değiştireceğiz. 5 yıl içerisinde Türkiye ürettiği tarım ürünlerini ihraç edecek hale gelecektir. Türkiye Dayanışma Fonunu kuruyoruz. Kredi borcu bulunan 4.5. milyon kişinin kredi borçlarını bir defaya mahsus sileceğiz. Her şeyi 24 Haziran tarihli yapacaklarını söylüyorlar. Ekonominin merkezinde güven ve ehliyet olmalıdır. İsrafını keseceğim. Çocuklarımızı ayırmak günah,edep ve haya duyguları ortadan kalktı. Bakan çocukları yerine vatan çocuklarının yanında olacağım. Işıklar ve Kuleli askeri liselerini de yüz gün içerisinde açacağım."




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRŞEHİR HABERLERİ
KIRŞEHİR HAVA DURUMU
25
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç