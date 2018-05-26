İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener:

Karayolu ile Kırşehir’e gelen Akşener, Cacabey Meydanı’nda vatandaşlara seslendi. Eline aldığı yazmaları halka göstererek yazmaların bereketin kardeşliğin sembolü olduğunu söyleyen Akşener, "Milletim aday göstermezse aday olmam. 4 saatte yüz bin imza ile aday olmamı sağladınız. İnşallah ilk kadın Cumhurbaşkanı da olacağım” dedi.

Cumhurbaşkanı seçilirse şeker fabrikalarının satışlarının iptal edeceğini ve pancarda kotayı kaldıracağını kaydeden Akşener, şunları söyledi:

"Ekonominin esası üretimdir. Çiftçinin merkezinde üretim vardır. Çiftçiyi üretir hale getirmezsen buğdaya kadar ithal edersin. Çiftçinin üretim mantığını değiştireceğiz. 5 yıl içerisinde Türkiye ürettiği tarım ürünlerini ihraç edecek hale gelecektir. Türkiye Dayanışma Fonunu kuruyoruz. Kredi borcu bulunan 4.5. milyon kişinin kredi borçlarını bir defaya mahsus sileceğiz. Her şeyi 24 Haziran tarihli yapacaklarını söylüyorlar. Ekonominin merkezinde güven ve ehliyet olmalıdır. İsrafını keseceğim. Çocuklarımızı ayırmak günah,edep ve haya duyguları ortadan kalktı. Bakan çocukları yerine vatan çocuklarının yanında olacağım. Işıklar ve Kuleli askeri liselerini de yüz gün içerisinde açacağım."