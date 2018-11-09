Jandarma uygulamasında aranan FETÖ'cü yakalandı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Kaman ilçesinde Jandarma ekipleri yaptıkları yol uygulamasında FETÖ yapılanmasından aranan bir kişiyi yakaladı.

İlçe genelinde yapılan Huzur ve Güven Operasyonu kapsamında yapılan yol uygulamasında yakalanan firari FETÖ şüphelisi eski askeri personel M.K.G. yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığında ifadesi alınan M.K.G., çıkarıldığı adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.