KADEM Kırşehir şubesi açıldı

Siyasal, sosyal ve ekonomik düzenin gelişimine katkı sağlayarak kadınların birikimlerini ve yeteneklerini verimli kullanabilecekleri uygun zemini oluşturmak amacıyla kurulan KADEM derneği düzenlenen törenin ardından faaliyetlerine başladı.

Açılış programında konuşan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Kırşehir’de yeni bir sivil toplum örgütünün açılmasının mutluluk verici olduğunu söyledi.

Törende konuşan Belediye Başkanı Bahçeci, "İsminde iki sihirli kelime bulunan ’kadın ve demokrasi’ ikisi bir arada gerçekten birbirine çok yakışan kelimeler. Böyle bir STK’nın açılıyor olması Belediye Başkanı olarak beni son derece mutlu etti.

Şehrimizi her alanda geliştirmeye gayret ediyoruz. Kadem ile birlikte yeni projeler üreterek inşallah ciddi çalışmalar yapacağız. Kırşehir küçük bir şehir olabilir ama derinliği olan bir şehirdir. Bizim medeniyetimizde çok önemi bir yere sahip Kırşehir. İlk sivil toplum örgütünün kurulması, Ahiliğin başlangıcının Kırşehir’de olması Bacıyan-ı Rum teşkilatının Kırşehir ‘de kurulmuş olması çok önemlidir.

Tarihimizde, kültürümüzde ve inancımızda kadın hiçbir zaman erkeğin arkasında olmamış her zaman yanında olmuştur. Savaşta, barışta, ticarette, sosyal hayatta her alanda erkeğin yanında mücadele etmiştir. 15 Temmuz’da milli irademiz tehlikeye düştüğünde kadınlarımız, erkekleri ile omuz omuza mücadele etti"dedi.