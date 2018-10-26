KAEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tatbikat

Tatbikatta senaryo gereği, Ankara istikametine seyreden bir tanker Özbağ Kasabası girişinde hızını düşüremeyerek yan yattı. Yan yatan tanker'den sıvılaştırılmış klor gazı ve gaz sızıntısı meydana geldi.

Görgü tanıklarının bilgi vermesi üzerine 112 Komuta Merkezi ekipleri olay yerine yönlendirilerek tankerden sızan dumanın fark edilmesiyle şüpheli durum olduğu anlaşıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, itfaiye ve kolluk kuvvetleri ile irtibat kurularak KAEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne 112 Komuta Merkezinden KBRN vakası haberi geleceği bildirildi.

Acil servisin alarma geçirildiği tatbikatta keşif, tespit, yaralılara ilk müdahale, kazazede temizlenmesi ve tedavileri yapılmak üzere müşahede altına alınmaları detaylı olarak yapıldı.