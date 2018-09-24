KAEÜ' Rektörü Vatan Karakaya'ya YÖK Başkan Vekili Kapıcıoğlu'ndan ziyaret

Dr. Safa Kapıcıoğlu, KAEÜ'si Rektörü Van Karakaya'yı ziyaret etti.

Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen ziyarette, Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu KAEÜ'sinin pilot üniversitelerden biri olarak ürettiği projelerle başarı grafiğini yükselttiğini ve bölgenin kalkınmasında etkili olduğunu belirtti.

Üniversitenin kalite sürecindeki başarılı çalışmalarıyla kendisini kanıtladığını belirten YÖK Başkan Vekili Kapıcıoğlu, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin yüksek öğretimde diğer üniversitelere örnek teşkil ettiğini kaydetti.

Başkan vekili Kapıcıoğluna Rektör Vatan Karakaya, projelerin hayata geçtiği ve proje yapım alanlarını inceletti.