İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

KAEÜ' Rektörü Vatan Karakaya'ya YÖK Başkan Vekili Kapıcıoğlu'ndan ziyaret

YÖK Başkan Vekili Prof.

Dr. Safa Kapıcıoğlu, KAEÜ'si Rektörü Van Karakaya'yı ziyaret etti.


Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen ziyarette, Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu KAEÜ'sinin pilot üniversitelerden biri olarak ürettiği projelerle başarı grafiğini yükselttiğini ve bölgenin kalkınmasında etkili olduğunu belirtti.


Üniversitenin kalite sürecindeki başarılı çalışmalarıyla kendisini kanıtladığını belirten YÖK Başkan Vekili Kapıcıoğlu, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin yüksek öğretimde diğer üniversitelere örnek teşkil ettiğini kaydetti.


Başkan vekili Kapıcıoğluna Rektör Vatan Karakaya, projelerin hayata geçtiği ve proje yapım alanlarını inceletti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.