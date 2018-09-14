KAEÜ'si ICAA-2018 Analiz ve Uygulamaları Sempozyumuna ev sahipliği yaptı

Eğitimdeki kalitesi, Türkiye yüksek öğretimine yön verecek projeleri ve insana verdiği değer ile adından sıkça söz ettiren KAEÜ'si yaptığı bilimsel çalışmalarla da bilim dünyasına katkıda bulunuyor.

130'un üzerinde ulusal ve uluslararası bilim insanının katıldığı ICAA-2018 Analiz ve Uygulamaları Sempozyumunun kapanış programı gerçekleştirildi.

130'un üzerinde ulusal ve uluslararası bilim insanının katıldığı ve 100'e yakın bildirinin sunulduğu ICAA-2018 Analiz ve Uygulamaları Sempozyumu, üniversitede üç salonda gerçekleşti.

Matematiğin konuları hakkında bilgi alışverişinde bulunulması, dünyanın birçok ülkesinden bilim insanlarının bir araya getirilmesinin amaçlandığı sempozyumda, Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Operatörler ile Yaklaşım, Sabit Nokta Teorisi ve Uygulamaları, Dinamik Sistemler, Diferansiyel Denklemlerde ve Kısmi Diferansiyel Denklemlerde Uygulamalar, Fonksiyon Uzaylarında Fourier, Dalgacık ve Harmonik Analiz Yöntemleri, Varyasyonel Eşitsizlikleri İçeren Varyasyonel Analiz, Optimizasyon ve Uygulamaları, Konveks Analiz ve Uygulamaları, Spektral Teori ve Diferansiyel Operatörler, Banach Uzaylarının Geometrisi, Toplanabilme ve Yaklaşımda Modern Yöntemler ile Dizi Uzayları ve Matris Dönüşümü konuları tartışıldı.

ICAA-2018 Analiz ve Uygulamaları Sempozyumu kapanış programında bir konuşma yapan Üniversite Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, üniversitelerin bilim üreterek geleceğe ışık tuttuğunu ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin de bu bilimsel çalışmalara hem katkı sunduğunu hem de ev sahipliği yaptığını söyledi.