KAEÜ'si İslam Bilimleri araştırmacısı Fuat Sezgin'in anlatılacağı etkinliklere destek sunacak

Dr. Fuat Sezgin'in tanıtılacağı etkinliklere destek sunacak.

Panel, seminer ve konferanslarla desteklenecek olan Sezgin'in tanıtımı için İslam Bilim Araştırmaları Vakfı ile protokol imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı olarak belirlenen 2019 yılında yapılacak etkinliklerde, İslam Bilim Tarihinin dünya medeniyetine yaptığı katkılar çerçevesinde Prof. Dr. Fuat Sezgin'i ve çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak amacıyla Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi arasında bir protokol imzalandı.

Çok sayıda eser bırakan ve 2018 yılında vefat eden Sezgin'in üniversite öğrencileri tarafından tanınması ve anlaşılması için geziler düzenlenecek ve öğrencilere Prof. Dr. Fuat Sezgin anlatılacak.

Bilimler tarihi alanında dünyanın sayılı otoritelerinden biri olarak kabul edilen Sezgin, yaptığı çalışmalarla birçok ödüle layık görülmüştü. Süryanice, İbranice, Latince, Arapça ve Almanca da dahil 27 dili çok iyi derecede bilen Prof. Dr. Fuat Sezgin, insanlık tarihinin başlangıcından bu yana alanında yazılan en kapsamlı eser olan Arap-İslam Bilim Tarihi'nin ilk cildini 1967'de tamamlayarak hayatını İslam Bilimlerine adamıştı.

Protokol ile ilgili açıklama yapan KAE Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, değerlerine ve kültürüne sahip çıkan bir üniversite olarak bu tarz iş birliklerinden memnun olduklarını belirtti.