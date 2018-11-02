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KAEÜ'si merkez yerleşkesinde Ahi pilavı dağıtıldı

Kırşehir’de her ayın ilk Cuma günü Belediye ve Esnaf Odaları Birliğinin ortaklaşa düzenlediği programla dağıtılan Ahi Pilavı Etkinliği, KAEÜ’si merkez yerleşkesinde dağıtıldı.

Kırşehir'de her ayın ilk Cuma günü Belediye ve Esnaf Odaları Birliğinin ortaklaşa düzenlediği programla dağıtılan Ahi Pilavı Etkinliği, KAEÜ'si merkez yerleşkesinde dağıtıldı.



Kırşehir Belediyesi ve Kırşehir Esnaf Odaları Birliği tarafından ortaklaşa düzenlenen ve her ayın ilk Cuma günü dağıtılan Ahi Pilavı dağıtımı, Ahi Evran Üniversitesi Merkez Yerleşkesinde yapıldı.



Yabancı Diller Yüksekokulu binası önünde yapılan Ahi Pilavı Dağıtımına; Vali İbrahim Akın, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.



Geleneksel hale getirilen Ahi Pilavı dağıtımı ile birlik ve beraberlik duygusu içinde Ahilik kültürünü yeniden yaşatmak ve Ahilik bilincini aşılamak amaçlanıyor.

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