KAEÜ’si Süper Lige çıkan Hentbol Takımına destek bekliyor

Dr. Mahmut Erbey ve sporcuları Kırşehirlilerden destek bekliyor.

Kırşehirli hayırsever iş adamı Muzaffer Marşap ile bir görüşme yapan üniversite heyeti Süper Ligde oynayan tek Hentbol Takımı için maddi ve manevi destek istedi.

Hentbol Takımının kendi imkanları ve sporcuların başarıları ile Süper Lige kadar yükseldiğini anlatan Doç. Dr. Mahmut Erbey, Kırşehirli iş adamı Muzaffer Marşap’tan üniversite ve Kırşehir’in takımına sahip çıkılmasını istedi.

Üniversitede yapımı süren İslami İlimler Fakültesi ile Ahi Evran Üniversitesi Camine maddi destekte bulunmaya çalıştığını anlatan hayırsever iş adamı Muzaffer Marşap, Kırşehir’in gelişmesine katkı sağlayan ve başarının sportif alanda da duyurulmasında önemli katkısı olan Hentbol Takımına da elinden geldiğince destek olacağını söyledi.