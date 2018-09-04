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04 Eylül 2018 13:18

KAEÜ’si Süper Lige çıkan Hentbol Takımına destek bekliyor

İlinin ve bölgesinin Süper Ligde oynayan tek takımı olan Ahi Evran Üniversitesi Gençlik Spor Kulübü Hentbol Takımı Kulüp Başkanı Doç.

KAEÜ’si Süper Lige çıkan Hentbol Takımına destek bekliyor

04 Eylül 2018 13:18

Dr. Mahmut Erbey ve sporcuları Kırşehirlilerden destek bekliyor.



Kırşehirli hayırsever iş adamı Muzaffer Marşap ile bir görüşme yapan üniversite heyeti Süper Ligde oynayan tek Hentbol Takımı için maddi ve manevi destek istedi.



Hentbol Takımının kendi imkanları ve sporcuların başarıları ile Süper Lige kadar yükseldiğini anlatan Doç. Dr. Mahmut Erbey, Kırşehirli iş adamı Muzaffer Marşap’tan üniversite ve Kırşehir’in takımına sahip çıkılmasını istedi.



Üniversitede yapımı süren İslami İlimler Fakültesi ile Ahi Evran Üniversitesi Camine maddi destekte bulunmaya çalıştığını anlatan hayırsever iş adamı Muzaffer Marşap, Kırşehir’in gelişmesine katkı sağlayan ve başarının sportif alanda da duyurulmasında önemli katkısı olan Hentbol Takımına da elinden geldiğince destek olacağını söyledi.




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