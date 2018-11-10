KAEÜ'si Türkiye'de her bölgeden öğrenci tarafından tercih ediliyor

Gelişen, ürettiği proje ve çalışmalarla adından söz ettiren Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye'nin her bölgesinden öğrenci tarafından tercih ediliyor.

İmkanlarını hızla iyileştiren KAEÜ'si uzman eğitimci ve akademik kadrosundan ödün vermeden pilot üniversite projeleri ile birlikte büyüyor.

İç Anadolu Bölgesinde daha etkin bir üniversite olarak yapılanmasını sürdüren KAEÜ'si 22 bin öğrenci sayısına ulaştı. Nitelikli, kaliteli ve yetişmiş insan vurgusu ile uluslararası olma yolunda emin adımlarla ilerleyen üniversitede 2018–2019 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte Eğitim Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Ziraat Fakültesi ve İslami İlimler Fakültesi öğrencileri Merkez Yerleşkedeki yeni binalarında eğitime başladı.

Üniversite olarak temel hedeflerinin dünyalaşmak olduğunu ifade eden Rektör Vatan Karakaya, Ahi Evran Üniversitesinin gelecek fırsatları ile adından söz ettirdiğini belirtti.

Rektör Karakaya, açıklamasında, “Bizim temel hedefimiz dünyalaşmak. Bu hedef doğrultusunda tüm öğrencilerimizi önemsiyoruz. Kaybedecek bir insanımız bile olamaz. Bu yüzden tüm öğrencilerimizi gerçek dünyaya donanımlı olarak göndermek istiyoruz.

İmkanlarımızı günden güne iyileştirerek alanında uzman akademik kadromuzla öğrencilerimizi yetiştiriyoruz. Öğrencilerin Türkiye'nin 80 şehrinden gelerek üniversitemizi tercih etmesinin sevindirici, bu bir kültür mozaiği oluşturuyor. Hepimiz birlik olduğumuzda ortaya çıkan resim çok güzel. Bu aynı zamanda gücümüzü de gösteriyor” dedi.