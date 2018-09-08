KAEÜ’sinden 2 bin 664 yataklı öğrenci yurdu

Merkez Bağbaşı yerleşkesine 3 blok halinde 45 bin 516 metrekare alan üzerine yapılan öğrenci yurdu, barınma ihtiyaçlarının yanı sıra sosyal aktivite alanlarını da kapsıyor. Öğrenci hizmetine sunulan yurtla alakalı konuşan KAEÜ’si Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, barınma sorununun yapılan planlamalar sonrası çözüme kavuşturulduğunu bildirdi. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, yoğun çaba ile yurdun üniversiteye kazandırıldığını söyleyerek; "Bazı öğrenciler barınma sorunları nedeni ile kayıt sildiriyordu. Bu durumu öğrenir öğrenmez barınma sorununu ortadan kaldırmak için harekete geçtik. Biliyoruz ki, barınma sorunu öğrencilerin de tercih oranlarını etkiler. Öğrencilerimizle devamlı iletişim halindeyiz. İnsan odaklı bir anlayışla hazırlanan öğrenci yurdunun KAEÜ’si ve Kırşehir’e hayırlı olmasını dilerim" dedi.