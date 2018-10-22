KAEÜ'sinden sokak hayvanları için sosyal sorumluluk projesi

Kış mevsiminde sokak hayvanlarının aç kalmaması için Kırşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile protokol imzalayan üniversite yemekhanelerden arda kalan yemek atıklarını sokak hayvanlarına ulaştıracak.

Kırşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinde bulunan sokak hayvanlarının gerekli besin ihtiyacını karşılamak üzere imzalanan protokol kapsamında üniversite yemekhanelerinden çıkan yemek artıkları alınarak hayvanlara verilecek. Yemeklerin çöpe atılarak israf edilmesinin önüne de geçilecek olan protokolle birlikte müdürlük ekipleri günlük olarak yemek artıklarını alarak sokak hayvanlarına ulaştıracak.

Protokol hakkında açıklama yapan KAEÜ'si' Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, yaşadığımız dünyanın sadece bize ait olmadığını ve diğer canlıları da düşünmemiz gerektiğini söyledi.