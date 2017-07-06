Kağıt toplayan aile evsiz kalacak

Kırşehir merkez Bağbaşı Mahallesinde eşiyle birlikte 38 derece sıcak altında kağıt ve atık malzeme toplayarak ekmek parası kazanmaya çalışan Duran Tilki, şimdi de bir yıldır kaldığı hayırseverin evinden çıkarılmaktan korkuyor. Kaldığı evde elektrik olmadığı için gaz lambası ile aydınlandıklarını belirten Duran Tilki, "Geçimimi hurda malzemeler ve kağıt toplayarak sağlıyorum. Elektrik yok, su yok. Eşimi hastaneye dahi götüremiyorum. Yaşadığımız evin sahibi Mersin’de yaşıyor. Bizim evimiz olmadığını gören buradaki yakınları aracılığıyla bir yıldır evde kalıyoruz. Ama şimdi ev sahibi buraya apartman yaptıracakmış o yüzden evsiz kalacağız, devlet büyüklerinden yardım istiyorum" dedi.

Bazen ekmek parası dahi bulamadıklarını, Belediye’den aldığı ekmek fişi ile karınlarını doyurduklarını kaydeden Duran Tilki, istedikleri tek şeyin huzurlu bir ev olduğunu dile getirdi. Duran Tilki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eşya yardımı istemiyorum. Durumunun incelenmesini talep ediyorum. Eski eşyalarımda olsa sadece huzur istiyorum. Bir yıldır bu evde oturuyorum. Hayırseverler ve çöpten bulduklarımla yaşamaya çalışıyorum. Sıcak havalarda insanlar gölgeye kaçarken ben eşimin sorumluluğu için çalışmak zorunda kalıyorum. Bölgede bulunanlar yardımcı olsa da arkamızdan dilenci diyorlar. Ben o yüzden yapılan yardımları istemiyorum. Topladığım atık madde ve kağıt toplayarak ekmeğimi alıyorum. Benim istediğim tek şey kafamı sokacak yerim olması. Kazandığım para kira mı ödememe yetmiyor."

“Çöpten domates alıp yedik"

14 yıldır evli olduklarını ve geçim sıkıntısından dolayı çocuklarını İstanbul’daki akrabalarına göndermek zorunda kaldıklarını da kaydeden Ayten Tilki ise kendilerini parasızlığın değil, evsizliğin daha çok sıkıntıya düşürdüğünü belirtti. Talihsiz kadın, “Çöpten domates alıp yediğimiz günler de oldu. Ama hiçbir zaman utanmadık. Alın teri dökerek namusumuzla bu günlere geldik. Hayırseverlerden yardım bekliyoruz. Biliyoruz ki tek yardım bekleyen insan da biz değiliz. Tek isteğimiz başımızı sokacak bir ev" ifadelerini kullandı.