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11 Temmuz 2017 14:04

KAHISA’dan 15 Temmuz açıklaması

Kırşehir Ahi Sivil Akıl Platformu [KAHİSA] 15 Temmuz darbe kalkışmasının seneyi devriyesinde açıklamada bulundu.

KAHISA’dan 15 Temmuz açıklaması

11 Temmuz 2017 14:04


Sivil Akıl Platformu toplantı salonunda Sivil Toplum Örgütü Başkanlarının katılımı ile gerçekleşen toplantıda konuşan KAHİSA sözcüsü İbrahim Küçükdeveci, bir yıl önce 15 Temmuz günü TSK içerisinde koyun postuna bürünmüş güçlerin işgal girişiminde bulunduğunu söyledi.


Küçükdeveci, toplumun birlik içerisinde demokrasiye olan inancı hep birlikte püskürtmüş olduğunu şöyle anlattı:


“Darbe girişimi halkın ve devletin karşı duruşu ile püskürtülmüştür. Toplumun bütün kesimleri girişime karşı koymuşlardır. Devlet kurumları süreç sonrasında olağan haline dönmüştür. Türkiye’yi karanlık günlere götürmek isteyen FETÖ’ye karşı toplum hep birlikte karşı durmuştur. Şehit ve gazilerin bu süreç içerisinde hep yanlarında olduğumuzu belirtiriz.”denildi.




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