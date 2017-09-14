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14 Eylül 2017 16:24

Kalça çıkığı hastaya total kalça protezi ameliyatı yapıldı

Kırşehir, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doğuştan kalça çıkığı olan hastaya total kalça protezi ameliyatı yapıldı.

Kalça çıkığı hastaya total kalça protezi ameliyatı yapıldı

14 Eylül 2017 16:24


Yrd. Doç. Dr. Hicabi Sezgin ve Yrd. Doç. Dr. Hakkı Çağdaş Basat tarafından Kırşehir’de ilk kez gerçekleştirilen ameliyatla total kalça protezi takıldı.


Gelişimsel Kalça Displazili (Doğuştan Kalça Çıkığı Olan) hastayı sağlığına kavuşturan Sezgin ve Basat yaptıkları açıklamada, erişkinlerde kalça çıkığının 7-8 cm ye kadar varan bacak kısalıklarına ve topallamaya neden olmakta olduğunu söyledi.


Ameliyatı gerçekleştiren Yrd. Doç. Dr. Hicabi Sezgin ve Yrd. Doç. Dr. Hakkı Çağdaş Basat’ın ameliyat sonrası yaptıkları açıklama şöyle:


“Gelişimsel kalça displazisi (Doğumsal Kalça Çıkığı) ülkemizde sık karşılaşılan ortopedik çocukluk hastalıklarından biridir. Bu hastalarının tedavisi sonrasında yada hiç tedavi edilmeyen vakalarda kalça ekleminde ilerleyen yaşlarda kireçlenme (koksartroz) gelişebilmektedir.


Erişkinlerde kalça çıkığı, çıkık kalçada 7-8 cm ye kadar varan bacak kısalıklarına ve topallamaya neden olmaktadır. Zamanında tedavi edilmez ise kalçada, belde ve dizlerde ağrı ve kireçleme kaçınılmazdır. Ağrı ve hareket kısıtlılığı nedeniyle hastanın fonksiyonel yaşam kalitesi olumsuz etkilenmektedir.


Bu nedenle protez uygulaması ilerleyen yaşlarda gerekebilmektedir. Total kalça protezi, kalça eklemi ileri derecede harap olmuş hastalarda, hasarlı eklemin yapay bir eklemle değiştirilmesi ameliyatıdır.


Kalça çıkığı zeminindeki protez uygulamaları diğer kalça kireçlenmelerinde yapılan protez uygulamalarından cerrahi teknik ve iyileşme süreci olarak farklıdır. Kalça çıkığı zemininde protez uygulamalarında amaç kalça ekleminin normal yerine yerleştirilmesi, bacak uzunluk farkının giderilmesi ve ağrısız bir kalça eklemi elde etmektir.”


Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Kliniğinde kalça çıkığı zemininde kireçlenmeye bağlı olarak total kalça protezi uygulamaları yapılmakta.




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