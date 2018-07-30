Kalehöyük Arkeoloji Müzesi’nde öğrenciler eğlenerek öğreniyor

Yaz Okulunun 13 Ağustos tarihine kadar sürmesi bekleniyor.

Kalehöyük Arkeoloji Müzesi’nde yaz okulunun açılışına Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü Başkanı Arkeolog Dr. Sachihiro Omura, Yazı İşleri Müdürü Soysal Öz, İl Kültür Müdür Vekili Eyüp Temur, Müze Müdürü İzzet Esen ve veliler katıldı.

Kalehöyük Arkeoloji Müzesi’nde yaz okulunun açılışına katılan Müze Müdürü İzzet Esen’in yaptığı açıklamada, uzmanlar tarafından arkeoloji ve müzecilik konularında uygulamalı ve anlatımlı dersler verileceğini eğlendirici ve eğitici çalışmalar yapılacağını söyledi.

Yaz okulunda çocuklara çömlekçi çarkında seramik yapımı, kil-çamur çalışmaları, çivi yazısı yazma, mozaik yapımı, mühür baskısı, sokak resmi, arkeolojik kazı uygulaması gibi etkinliklere yer verilecek. Verilen bu eğitimler ile katılımcı çocukların bölgelerinde geçmiş yaşam hakkında bilgi sahibi olmaları, tarihi uygulayarak, yaşayarak öğrenmeleri amaçlanıyor.

Yaklaşık 20 öğrencinin katıldığı etkinlik sonunda katılımcılara sertifikaları verilecek.