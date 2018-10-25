Kaman Belediyesinden 'Andımız' kararı

KIRŞEHİR (İHA) – MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Andımız'la ilgili sözlerine Kırşehir'in Kaman İlçe Belediyesi ilginç bir uygulama ile destek verdi. Belediye her sabah hoparlörden Andımız'ı dinletiyor.

Kaman Belediyesi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öğrenci Andı ile ilgili söylemleri sonrası belediye hoparlöründen her sabah ilçe halkına 'Andımız'ı dinletiyor. İlçede yapılan uygulama ile ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Erhan Talu, “Sayın Genel Başkanımızın Danıştay kararından sonra bazı AK Parti'li milletvekillerinin bu işe karşı çıkması hepimizi derinden üzdü. Dolayısıyla Sayın Genel Başkanımızın dediği gibi Andımız'a sahip çıkarak Türk olduğumuzu çalışkan olduğumuzu doğru olduğumuzu ne mutlu Türküm diyebilen insanların biz yanında olmamız gerekir. Ondan dolayı da andımızı tekrar desteklenmesini ve tekrar okullarda okunmasını istiyoruz. Biz de bununla ilgili her gün sabah saat 08.30-09.00'da Andımız'ı belediye hoparlöründen okuyoruz. Belediye binamıza Andımız panosu astık tüm vatandaşlarımız gördüler Andımız'ı kesinlikle biz destekliyoruz. Olması gereken de bu çünkü bundan kimsenin gocunmaması lazım, 80-90 senedir söyleniyor niye şimdi bu rahatsızlık” dedi.

MHP Lideri Bahçeli, "Yargı süreci tamamlanmamış olsa da okullarımızda Andımız'ın okutulması artık mümkün hale gelmiştir. Yargı kararının uygulanmasıyla ilgili sorumluluk bundan sonra Milli Eğitim Bakanlığındadır" yorumunda bulunmuştu.