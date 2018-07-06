Diğer
Kategoriler
06 Temmuz 2018 12:25

Kaman Emniyetinden kask uygulaması

Kaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde motosiklet kullanıcılarının güvenliği için kask uygulaması yaptı.

Kaman Emniyetinden kask uygulaması

06 Temmuz 2018 12:25


Kırşehir’in Kaman İlçesinde yapılan uygulamada ilçe genelinde 37 motosiklet sürücüsü kontrol edildi.


Motosiklet kullanma kurallarına uymayan 12 sürücü hakkında cezai işlemin uygulandığı uygulama ile motosiklet kullanıcılarının güvenliğinin üst düzeye çıkarılması hedefleniyor.


Uygulamaları kontrol eden Kaman İlçe Emniyet Müdürü Adnan Erişek ise motosiklet sürücülerinin hayatlarını tehlikeye atmamaları için kask takmayı ihmal etmemeleri hakkında ilçe genelinde çalışmalarını arttırdıklarını söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRŞEHİR HABERLERİ
KIRŞEHİR HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç