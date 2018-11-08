Kaman İlçe Belediye Başkanı Talu: "Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır"

Kaman ilçesinde yaşadıkları bir çok soruna rağmen projelerini başarılı şekilde hayata geçirdiklerini anlatan Belediye Başkanı Talu, ellerinden gelen ve güçlerinin yettiği projelere Kaman ilçesinde imza attıklarını söyledi.

İlçe Belediye Başkanı Talu açıklamasında, "Kaman ilçemizde inanıyorum ki birbirinden değerli projelere imza attık. Elimizden geldiği, gücümüzün yettiğince çalıştık çabaladık. Halkımızın ihtiyaçlarını esas alan arıtma tesisi, kapalı pazar yeri, doğalgazın getirilmesi, kentsel dönüşüm çalışmaları, gasil hane gibi hizmetleri gerçekleştirdik. Belediyemize yeni bir hizmet binası kazandırdık. Üzerimize düşen sadece bu değildi. Memleketimize katkıda bulunma arzusuyla Atatürk Bilgi Evi'ni hizmete geçirerek her mahallede sosyal tesisler oluşturduk ve bir hayvan barınağını bile unutmamaya gayret ettik"dedi.

Gazetecilerle gerçekleştirilen toplantı fikir alışverişinin ardından sona erdi.