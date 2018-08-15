Kaman ilçe belediye binası açılış tarihi belli oldu

Ceviz Kültür ve Sanat Festivali ile açılacak.

Yeni Belediye binası açılışı hakkında açıklamada bulunan Kaman ilçe Belediye Başkanı Erhan Talu, “Allah nasip ederse belediye binası 27. Ceviz Kültür ve Sanat Festivali ile birlikte hizmete yeni yerinde açılacak. Belediye binasının yüzde 99’luk bölümü tamamlandı. Kaman İlçesinde ilçe halkına belediye olarak daha kaliteli ve kapsamlı hizmet sunmak adına çalışmalarımız devam ediyor. Binada ilk iki kat ticari alan, üçüncü kat belediye, üst katta ise 540 kişinin aynı anda bulunabileceği çok amaçlı salon olacak” dedi.