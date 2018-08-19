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19 Ağustos 2018 15:51

Kaman İlçe Jandarma Komutanına FETÖ soruşturması

Kaman İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Y.

Kaman İlçe Jandarma Komutanına FETÖ soruşturması

19 Ağustos 2018 15:51

M., Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında görevden el çektirildi.


Kırşehir’in Kaman ilçesinde görev yapan Üsteğmen Y.M., İçişleri Bakanlığınca yürütülen FETÖ/PDY’ye yönelik bir soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldı. Uzaklaştırma emri tebliğ edilen Y.M’nin, Kaman İlçe Jandarma Komutanlığında görevli personellerce silah ve askeri kimliğine el konulduğu öğrenildi.


Ankara Kara Harp Okulu’ndan mezun olduktan sonra Hakkari Çukurca Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ve Çukurca İlçe Jandarma Komutanlıklarında görev yapan Y.M, bir yıl önce Kaman İlçe Jandarma Komutanlığına atanmıştı.




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