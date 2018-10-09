İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaman ilçesi belediye binası açılışı yapıldı

Kaman ilçesi yeni belediye Hizmet binası açılışı yapıldı.


Kaman ilçesinde 27.'si düzenlenen Ceviz Kültür ve Sanat Festivali kapsamında açılışı yapılan belediye binası açılış törenine Vali İbrahim Akın, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Yargıtay Üyesi Yakup Ata, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Deniz, Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, Kaman Kaymakamı Murat Girgin, İlçe Belediye Başkanı Erhan Talu, İl ilçe protokolü ve davetliler ile vatandaşlar katıldı.


Açılış töreninde konulan İlçe Belediye Başkanı Erhan Talu, yeni belediye hizmet binası ilçeye yakışır bir şekilde ilçenin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bir şekilde inşa edildiğini belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.