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Kaman ilçesi gençlik liderlerinden 'çaya geliyoruz' projesi

Kırşehir’in Kaman ilçesinde gençlik liderleri ’çaya geliyoruz’ projesi kapsamında Ahi Evran Üniversitesi Kaman MYO’da öğrenim gören öğrencilerin derslerine konuk oldu.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde gençlik liderleri 'çaya geliyoruz' projesi kapsamında Ahi Evran Üniversitesi Kaman MYO'da öğrenim gören öğrencilerin derslerine konuk oldu.


Öğrencilerle sohbet eden ve Gençlik Merkezinin faaliyetlerini anlatan Gençlik Lideri Rıza Ekici, Gençlik ve Spor Bakanlığının birçok projesi olduğunu ve bu projelerle gençlerin bir araya gelerek Türk Kültürünün önemli bir parçası olan misafirperverlik geleneğinin yaşatılmaya çalışıldığını söyledi. Ekici, açıklamasında, "Bu tür projeler sayesinde gençlerimize Gençlik Merkezinde yaptığımız etkinlik ve çalışmaları da anlatma fırsatı buluyoruz. Bu gençlerimiz, daha sonra Gençlik Merkezimize gelerek bizlerle birlikte hareket ediyor ve birçok konuya öncülük ediyorlar" dedi.


Proje ile gençlik merkezi gönüllüleri derslere konuk olarak öğrencilere çay ikram edip onların sorunlarını dinleyip talepleri doğrultusunda projeler üretiyor.

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