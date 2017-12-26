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26 Aralık 2017 12:54

Kaman İlçesinde Atatürk’ün gelişinin 98. Yıl dönümü töreni düzenlendi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Temsil Heyeti’nin Kaman ilçesine gelişinin 98.

Kaman İlçesinde Atatürk’ün gelişinin 98. Yıl dönümü töreni düzenlendi

26 Aralık 2017 12:54

yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.


Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen tören, saygı duruşu ardından Istiklal Marşının okunmasıyla devam etti. Törende Kaymakam Murat Girgin ve Belediye Başkanı Erhan Talu, Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.


İlce Halk Kütüphanesi’nde devam eden programda Mustafa Kemal Atatürk’ün Kaman’a gelişi hakkında bilgiler veren emekli öğretmen Mümtaz Boyacıoğlu, Kaman halkının milli mücadele döneminde Mustafa Kemal’e destek verdiğini söyledi.


Boyacıoğlu, “Milli Mücadeleye o dönem destek verenler kadar karşı çıkanlar da oldu. Mustafa Kemal için idam kararı çıktı.


Ama Anadolu halkı Mustafa Kemal’i bağrına basıp onda var olan kararlılığı gördü ve canı pahasına onu koruyup Ankara’ya ulaşması için her geçtiği noktada destek verdi.


Kaman’da bu geçiş noktalarından biri oldu ve Kaman vatanseverleri Mustafa Kemal’e yoldaşlık yaptı” dedi.




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