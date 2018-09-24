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Kaman ilçesinde Ceviz Festivali hazırlıkları tamamlandı

Kırşehir’in Kaman ilçesinde düzenlenen Ceviz, Kültür ve Sanat Festivalinin hazırlıkları tamamlandı.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde düzenlenen Ceviz, Kültür ve Sanat Festivalinin hazırlıkları tamamlandı.


Kaman ilçesinde 27.'si düzenlenecek 27. Ceviz, Kültür ve Sanat Festivalinin hazırlıklarının tamamlandığını ifade eden ilçe Belediye Başkanı Erhan Talu, festival geleneğinin devam etmesi için Kaman ilçesinde gerekli çalışmaları yaptıklarını söyledi.


Belediye Başkanı Talu açıklamasında, "Kaman'ın tanıtımı ve vatandaşların istekleri bizim için son derece önemli. Halkımıza unutulmaz bir festival yaşatmak için elimizden gelen yapacağız. Türkiye'nin dört bir yanına hem Kaman Cevizimizi hem de Kaman'ın tarihi ve turistik güzelliklerini anlatacağız"dedi.


Kaman ilçesinde Ceviz, Kültür ve Sanat Festivalinin bu yıl 27.'si düzenlenecek.

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