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13 Ağustos 2018 12:39

Kaman İlçesinde düğün magandalarına operasyon

Kırşehir’in Kaman ilçesinde hafta sonu gerçekleşen düğünlerde havaya rastgele ateş açtıkları gerekçesiyle 6 kişi hakkında idari işlem uygulandı.

Kaman İlçesinde düğün magandalarına operasyon

13 Ağustos 2018 12:39


Kaman İlçe Emniyet Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre Emniyet ekipleri ilçe merkezindeki düğünlerde rastgele silah atışı yapılması nedeniyle oluşacak olumsuzlukları önlemek için ’Silah Yakalama Timi’ adıyla kurduğu özel ekip ile 3 kuru sıkı tabanca, 1 gerçek tabanca, 2 pompalı tüfek ele geçirdi.


Sivil kıyafetlerle kendilerini kamufle eden ve davetli gibi düğünlere giden polis, düğünde silahla etrafa rastgele ateş eden kişiler olduğunda harekete geçerek yasal işlem yapıyor. Ateş eden kişiler ilçe emniyeti tarafından tespit edildikten sonra haklarında yasa ve idari işlem başlatılıyor.




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