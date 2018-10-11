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Kaman ilçesinde Japon davulu grubunun gösterisi ilgi gördü

Geleneksel Japon savaş davulu ile performans sergileyen Masa-Daiko topluluğu, Kırşehir’in Kaman ilçesinde gösteri yaptı.

Geleneksel Japon savaş davulu ile performans sergileyen Masa-Daiko topluluğu, Kırşehir'in Kaman ilçesinde gösteri yaptı.


İlçe Halk kütüphanesinde gerçekleşen programa Kaman Kaymakamı Murat Girgin, Cumhuriyet Savıcısı Adem Ayyıldız, İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Eftal Avşar, Japon Arkeoloji Enstitü Başkanı Sachiro Omura ile beraberindeki Japon heyeti, İlçe Emniyet Müdür Vekili Recep Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İman, kurum müdürleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.


"2018 Japonya Sonbahar Festivali" kapsamında, Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türk Japon Vakfı ve Türk Hava Yollarının iş birliği ile Türkiye'ye gelen topluluk, Kaman Kaymakamlığı ve Kaman Belediyesi tarafından düzenlenen programda gösteri sundu.


Kaman Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programda sahne alan Masa-Daiko topluluğu tarafından farklı ebatlardaki "taiko" adı verilen davul ve çeşitli müzik aletleri ile sahnelenen ritm ve koreografi gösterisi izleyicilerin beğenisini topladı.


Program bitişinde Kamanlılar, sahneye akın ederek fotoğraf çektirmek için yarıştı. Festival kapsamında gelen Japon ekibe, Kaman cevizi hediye


edildi.

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