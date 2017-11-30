Kaman İlçesinde Mevlid-i Nebi konferansı düzenlendi.

Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen programa Kaman Kaymakamı Murat Girgin, Garnizon Komutanı Fırat Mert Fidancı, Emniyet Müdürü Adnan Erişek, Jandarma Komutan vekili Derviş Taşkın, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kültür Merkezi toplantı salonunda düzenlenen program Kur-an’ı Kerim tilaveti ile başladı. Konferansta açılış konuşmasını yapan İlçe Müftüsü Ömer Can, Allah’a ulaşmanın peygamber sevgisi ile mümkün olduğunu söyledi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Çeker, ise Hz Peygamberin hayatında çok zorluk çektiğini anlattı.

Çeker konuşmasında, “Allah’ın bahşettiği en muhteşem varlık Hz. Peygamber yaşantısında birçok zorluk çekti.

Hz. Peygamber, olmasaydı ve biz hala son peygamberi bekliyor olsaydık her gün her yerde bir sahte peygamber türeyecek ve bizler de beklediğimiz için dinimizi değiştirecek ve yanlışa düşecektik” dedi.