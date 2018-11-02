Kaman ilçesinde 'Öğrendiklerimi Uyguluyorum' adlı projeye destek

Kaman İlçesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığı desteği ile 'Öğrendiklerimi Uyguluyorum, Spor Yap Sağlıklı Kal' projesine Kaymakamlık'tan destek geldi.

İlçe Kaymakamı Murat Girgin, Gençlik Hizmetleri Müdürü Cengiz Arslan ile birlikte Hirfanlı Köyüne giderek doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Hirfanlı Köyünde gerçekleştirilen doğa yürüyüşüne öğrencilerinde katılımları olurken yürüyüş sonrası öğrenciler, çuval yarışı, halat çekme ve voleybol oynadı. İlçe genelinde Bakanlık tarafından başlatılan 'Öğrendiklerimi Uyguluyorum, Spor Yap Sağlıklı Kal' projesine desteğin artarak devam etmesi bekleniyor.