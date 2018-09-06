Kaman ilçesinde örtü altı sebze yetiştiriciliği

Konya Ovası Projesi kapsamında kırsal kalkınma programı içerisinde kabul edilen projenin köylüye istihdam sağlaması hedefleniyor.

Kaman ilçe Kaymakamı Murat Girgin, projenin inşaat alanında incelemelerde bulundu. İlçe Kaymakamı Girgin’e inceleme yaptığı alanda İlçe Tarım Müdürü Ömer Sevim ile Ziraat Mühendisleri eşlik etti.

Projenin tamamlanmasının ardından Savcılı Büyükoba Köyünde 11 köylüye bin metrekare alanda seracılık yapma imkanı verilecek. Kısa süre içerisinde sebze dikimine başlanılacak alan hakkında açıklamada bulunan ilçe Kaymakamı Murat Girgin, "Kısa bir süre içerisinde yapımı tamamlanıp sebze dikimlerine başlanacak olan seralarda vatandaşlarımız toprak hazırlığı çalışmalarına başladı. Projenin, sebze yetiştiriciliği konusunda Kırşehir’de önemli bir yere sahip olan Savcılı Büyükoba Köyümüze ve ilçe ekonomimize büyük bir katkısının olacağı beklenmektedir" dedi.