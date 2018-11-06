Kaman ilçesinde 'Sağlık için Hareket Çocuklar için Bisiklet' projesi hayata geçti

Kırşehir'in Kaman ilçesinde İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi tarafından ‘Sağlık için Hareket Çocuklar için Bisiklet' projesi hayata geçirildi.

Kadın ve Demokrasi Derneği ile Kaman ilçe Kaymakamlığı tarafından temin edilen 25 bisiklet öğrencilere dağıtıldı.

İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleşen programda konuşan Kaymakam Girgin, bisiklet sürmenin her yaşta yapılabilecek bir spor aktivitesi olduğunu söyledi.

Bisikletin sadece ulaşım aracı olarak görülmemesini gerektiğini ifade eden Kaymakam Girgin, "Bisiklet sadece ulaşım aracı değil aynı zamanda sağlıklı yaşam için gerekli bir spor çünkü stresten uzak daha mutlu kendimizi iyi hissetmemizi sağlayacak kalp damar sağlığı için kas ve eklem gelişimimiz için çok faydaları olan bir spor ben tüm öğrencilerimize de bisiklet sürmeyi tavsiye ediyorum”dedi.

Okul bahçesinde bisiklete binen ve sonrasında öğrencilere de bisiklet dağıtımı yapan Kaymakam Girgin, öğrencilerin bisiklet kullanımı ile de daha aktif hale geldiğini belirtti. Bisiklet alan öğrenciler ise bisiklet kullanımının yaygınlaşması gerektiğini söyledi.