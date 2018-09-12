Kaman ilçesinde şehir içerisinde besicilik faaliyetine yasaklama getirildi

İlçe Kaymakamı Murat Girgin ve Belediye Başkanı Erhan Talu'nun katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantıda ilçe merkezinde yapılan besicilik faaliyetleri görüşüldü.

İlçe Kaymakamı Murat Girgin, 1593 sayılı umumi hıfzıssıhha kanunun 246'ıncı maddesinde, 'yirmi binden fazla nüfusu olan şehirlerde umumi caddelerde veya belediyelerce tayin edilecek mıntıkalar içinde hayvan ahırı bulundurulmasının yasak olduğu' hükmünün olduğunu söyledi.

Kaymakam Girgin, önceden umumi hıfzıssıhha kurulu kararıyla çevre temizliği ve sağlık gerekçesiyle tüm besi işletmelerinin meskun mahal dışına çıkartılmasına karar verildiğini hatırlatarak ilçe merkezinde ve yakının da bulunan besi çiftliklerinin taşınma süresinin sona erdiğini bildirdi.