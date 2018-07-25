Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi’nde yaz okulu başlıyor

Kalehöyük Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü tarafından her yıl ilk ve ortaöğretim çağı çocuklara yönelik olarak uygulanan yaz okulu etkinliklerinin 2018 yılı programı, hafta içi 09.30-12.30 saatleri arasında olmak üzere, 30 Temmuz - 09 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu yıl ki yaz okulu etkinliklerinde katılımcı çocuklara; arkeoloji ve müzecilik ile eski eserler ve bu eserlerin önemi ve korunması hakkında genel bilgiler verilecek. Bunların yanı sıra uzmanlar eşliğinde hem eğlendirici hem öğretici uygulamalı çalışmalar yaptırılacak.

İlk ve ortaöğretim çağındaki çocuklara arkeolojiyi sevdirmek için 2012 yılından itibaren yaz okulu uygulaması yapıldığını belirten Müze Müdürü İzzet Esen, “Söz konusu etkinliklerde uygulamalı arkeolojik kazı çalışması, antik çağda sikke (para) basımı, çömlekçi çarkında çömlek yapımı, çivi yazısı, kil-çamur çalışmaları, vitrin-eser düzenleme çalışmaları gibi arkeoloji ve müzecilik ile ilgili etkinliklerin yanı sıra, drama, ara-bul etkinliği, çuvalla yürüme yarışması, yumurta taşıma yarışması, halat çekme yarışması gibi eğlendirici çalışmalar gerçekleştirilecek” dedi.

Müze Müdürü Esen, yapılan çalışmaları yerinde göreme şansına sahip olduklarını ve yaz okulu sonunda katılımcılara katılım sertifikaları verileceğini de belirtti.