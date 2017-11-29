Kaman İlçesinde yer alan Türk Telekom Osman Kulaksız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine giderek incelemede bulunan İlçe Kaymakamı Girgin, kapasitenin arttırılması için köklendirme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Kaymakam Murat Girgin, “Okul idarecilerimiz ve vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda önümüzdeki yılda kapasitenin artırılması için yeni bir sera yapılması ayrıca ceviz fidanı üretimi yanı sıra mevsimlik çiçek üretimi ve uzun ömürlü bitkilerde köklendirme çalışmalarının da devam ettirilmesi gerekir”dedi

Kaymakam Girgin’in Osman Kulaksız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yaptığı ziyaret de okul müdürü Sinan Yılmaz, bilgilendirme yaptı.

Okul Müdürü Yılmaz, Kaman İlçesinde okul olarak yerinde satışların yapılması noktasında bir ilki de gerçekleştirdiklerini ifade etti.