Kaman Kaymakamlığından ihtiyaç sahibi aileye ev

Kaman Kaymakamlığı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında, aileye ait arsadaki eski evleri yıkılarak yeni ev inşaatı son aşamasına gelindi.

İlçe Kaymakamı Murat Girgin, yapımı başlanan evde incelemelerde bulundu. Kaymakam Girgin’e, İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Mülayim, İlçe Özel İdare Müdürü Menderes Doğan eşlik etti.

Kaymakam Murat Girgin ailenin yeni evlerinin Eylül ayında tamamlanacağını belirterek şunları kaydetti;

"Bağbaşı köyümüzde ikamet eden ihtiyaç sahibi bir ailemizin yaşam koşulları pek uygun değildi eski kerpiç bir evde oturuyorlardı köydeki akrabaları, yakınları, hayırsever vatandaşlarımızın ve sosyal yardımlaşma vakfımızın katkılarıyla şuanda kendileri için 2 + 1 daha sağlıklı şartlarda yaşayabilecekleri onların da istekleri doğrultusunda güzel bir ev inşaa etmeye çalışıyoruz” dedi.