Kaman-Ömerhacılı yolu ulaşıma açıldı

Yapımı tamamlanan yolun 2 kilometrelik kısmı KÖYDES, 2,3 kilometrelik kısmı ise İl Özel İdare tarafından finanse edildi.

Sıcak Asfalt Çalışmaları hakkında açıklama yapan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bektaş Aydoğan,yapımı tamamlanan yolun Kaman ilçesinde trafiği rahatlatacağını söyledi.

Genel Sekreter Aydoğan açıklamasında, "Kaman İlçe sınırı ve Ömerhacılı Köyü arası sıcak asfalt çalışmamızı tamamladık. Bu yolumuz, Kaman bölgesinin trafiğini rahatlatacak ve bölgenin değerini arttıracak, yeni yolumuzu dört dörtlük alt ve üst yapısıyla tamamlayıp bölge halkımızın hizmetine sunduk. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.