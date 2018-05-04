Proje sergisi açılışına Kaymakam Murat Girgin, Kaman Belediye Başkanı Erhan Talu, İlçe Emniyet Müdürü Adnan Erişek, İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Mülayim, veliler ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Girgin, fuar açılışında yaptığı konuşmada, “Bizler geçmişte astronomiden matematiğe, tıptan coğrafyaya birçok bilim dalında çok önemli başarılara imza atmış bir medeniyetin mirasçılarıyız. Kaman’da yine eğitimde çok başarılı bir ilçeyiz.

Bilimsel çalışmalarda yeni ufuklar açacak bu tür bilim fuarlarının ilçemizde de düzenlemiş olması öğrencilerimiz ve okullarımız açısından çok faydalı ve gelecek adına ümit verici olarak görüyoruz" dedi.

Kaymakam Girgin ve Belediye Başkanı Erhan Talu tarafından serginin açılışı yapıldıktan sonra katılımcılar projeleri gezdi. Öğrenciler tarafından protokole uygulamalı olarak projelerin tanıtımı yapıldı.