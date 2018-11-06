Kaman'da öğrenciler, 300 fidanı toprakla buluşturdu

İMKB Fen Lisesi, tarafından düzenlenen 'Kariyer Günleri' programının ardından Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının ortaklaşa yapmış olduğu 'Fidanlar Fidanlarla Büyüyor' projesi kapsamında fidan dikimi yapıldı. Düzenlenen etkinlikte konuşan Kaymakam Murat Girgin, başarılı olmanın sırlarının neler olduğunu anlatarak öğrencilerle tecrübelerini paylaştı. İlçe Kaymakamı Girgin, "Fırsat rüzgâr gibidir kaçırmayın. Yaptığınız işin bir numarası olun. Kendinizi köreltmeyin, gücünüzün farkında olun. Özelliklerinizi iyi bilip güçlü taraflarınızı ön plana çıkarmalısınız. Eksik olan taraflarınızı görerek eksikliği gidermeye yönelik çaba göstermelisiniz" dedi.

Kaymakam Girgi'in de yer aldığı programda öğrenciler, 300 fidanı toprakla buluşturdu.