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28 Şubat 2018 15:59

Kaman’da polis ’Güvenli ve doğru internet kullanımı’ eğitimi verdi

Kırşehir’in Kaman İlçesinde polis, güvenli ve doğru internet kullanımı hakkında 10 lise ve 2 ortaokulda verdiği seminerleri tamamladı.

Kaman’da polis ’Güvenli ve doğru internet kullanımı’ eğitimi verdi

28 Şubat 2018 15:59


Halk Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitim programı seminerine Kaymakam Murat Girgin, İlçe Emniyet Müdürü Adnan Erişek, İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Mülayim, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Demirci, ortaokul, lise öğrencileri, idareciler ve öğretmenler katıldı.


Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda yapılan seminerde öğrencilere; yanlış veya zararlı bilgiye erişim, siber zorbalık, sanal dolandırıcılık, kişisel bilgilerin paylaşımı, zararlı yazılımlar, oyun ve internet bağımlılığı, yabancı kişilerle iletişim kurulmaması, şiddet ve nefret konularında slâyt gösterisi destekli bilgi verildi.


Seminerin değerlendirmesini yapan Kaymakam Girgin, gençlere interneti yasaklamak yerine bilinçli bir kullanıcı yapmayı amaç edindiklerini belirtti.


Kaymakam Girgin, "Hizmet alacağız, eğleneceğiz, öğreneceğiz diye başlayan bir kullanıcı profili maalesef mağdur olabiliyor. Çok dikkatli davranılmalı ve internet kesinlikle bilinçli kullanılmalıdır" dedi.




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