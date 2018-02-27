Kaman’da savuma sporlarına yoğun ilgi

Antrenörlüğünü kick boks sporcusu Osman Öztürk’ün yaptığı kursa katılan çeşitli yaş guruplarındaki 53 genç, hem savunma sporunu öğreniyor hem de fiziksel ve zihinsel gelişim sağlıyor.

Kurslar hakkında bilgi veren Öztürk, daha önce katılan gençlerin aldıkları dereceler sayesinde yeni sporcuların kurslara kayıt yaptırmaya başladığını söyledi.

Sporcuların siyah kuşak almak için çeşitli kursları başarıyla tamamlaması gerektiğini vurgulayan Öztürk “ Geçtiğimiz dönem kursumuza katılan gençlerden bazıları düzenlenen şampiyonalarda başarıya ulaşarak siyah kuşak almaya hak kazanmıştı. Bu yıl da yine aynı hevesle çalışmalar yapan gençler var. Bazı sporcularımız da Türkiye derecesi yaptı" dedi.