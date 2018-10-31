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Kaman'da TOKİ kura çekimi yapıldı

Kırşehir’in Keman ilçesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılacak konutlar için kura çekim yapıldı.

Kırşehir'in Keman ilçesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılacak konutlar için kura çekim yapıldı. Kurada 224 kişi ev sahibi olmaya hak kazandı.


İlçe Kültür Merkezi salonundaki kura çekimine Kaymakam Murat Girgin, TOKİ yetkilileri ve ev sahibi olmak isteyen Kamanlılar katıldı. Kura çekimi öncesinde konuşan Kaymakam Girgin, sonuçların TOKİ ve Kaymakamlık tarafından da duyurulacağını belirtti. TOKİ yetkilisi Melek Özgüven ise Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan konutların bir yıl sonra teslim alınacağını ve sürecin nasıl işlediğini katılımcılara anlattı. Yapılan konuşmaların ardından kura çekimi yapılarak 224 kişi ev sahibi olmaya hak kazandı.

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