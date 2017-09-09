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09 Eylül 2017 18:06

Kamu Kurumları ve STK’lar doğal kaynakların korunması için bir araya geldi

TEMA Vakfı temsilciliği tarafından ‘doğal kaynakların korunması’ adına kurumlararası işbirliğini arttırmak adına istişare toplantısı yapıldı.

Kamu Kurumları ve STK’lar doğal kaynakların korunması için bir araya geldi

09 Eylül 2017 18:06


Akpınar, Akçakent, Boztepe, Çiçekdağı , Kaman, Mucur ilçelerinde yer alan doğal kaynakların korunması ve atık miktarlarını azaltmak amacıyla İlçe Kaymakamlıkları, Belediyeler, Milli Eğitim, Tarım İl Müdürlüğü ve Üniversite yetkilileri ile bir araya gelindi.


Politik, Kültürel ve Ekonomik katkının arttırılması adına sivil toplum örgütlerinin katkısının sağlanması ve hizmet kalitesini arttırmak amacıyla ‘Ambalaj atıklarının kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüşüm’ projesi başlatıldı.


Valilik tarafından onaylanan proje Kırşehir’in tüm ilçelerinde hayata geçirilecek.




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