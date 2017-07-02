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02 Temmuz 2017 14:32

Kasten yaralama suçundan tutuklanan zanlının ailesi adliye önünde arbede çıkarttı

Kırşehir’de ‘Kasten adam yaralama’ suçundan adliyeye çıkartılan ve tutuklanan gencin yakınları verilen karara itiraz edince adliye önünde arbede yaşandı.

Kasten yaralama suçundan tutuklanan zanlının ailesi adliye önünde arbede çıkarttı

02 Temmuz 2017 14:32


Kırşehir adliyesi önünde yaşanan arbedeyi polis müdahale ederek önlerken tutuklanan zanlı adliye arka girişinden çıkartılarak cezaevine götürüldü.


Alınan bilgiye göre Ankara’nın Haymana İlçesinde karıştığı olay sonrası aranan ve yapılan teknik takip sonrası yakalanan F.K., Emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. ‘Kasten adam yaralama’ suçundan Sulh Ceza Hakimi karşısına çıkan F.K., 4 Yıl 2 ay ceza alınca adliye önünde bekleyen yakınları verilen cezaya itiraz edere arbede çıkarttı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından adliye önünde ki arbedeye müdahale edilirken tutuklanan zanlı E-Tipi cezaevine gönderildi.




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